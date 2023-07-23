Офіс генпрокурора розслідує участь Білоруського Червоного Хреста у депортації дітей

Білоруський Червоний Хрест підозрюють у причетності до депортації дітей, фото: Андрій Костін

https://racurs.ua/ua/n185409-ofis-genprokurora-rozsliduie-uchast-biloruskogo-chervonogo-hresta-u-deportaciyi-ditey.html

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Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі.

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Такі дії білорусів є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Про це сьогодні, 23 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів, — зазначив Костін.