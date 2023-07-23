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Ракурс
Білоруський Червоний Хрест підозрюють у причетності до депортації дітей, фото: Андрій Костін

Офіс генпрокурора розслідує участь Білоруського Червоного Хреста у депортації дітей

23 лип 2023, 19:23
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Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо участі Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих рф територій до білорусі.


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Такі дії білорусів є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Про це сьогодні, 23 липня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів, — зазначив Костін.

Зі свого боку, ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей, — додав він.

Джерело: Ракурс


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