Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях, фото: социальные сети
Рашисты перешли на новый этап репрессий на оккупированных территориях — Федоровhttps://racurs.ua/n185413-rashisty-pereshli-na-novyy-etap-repressiy-na-okkupirovannyh-territoriyah-fedorov.htmlРакурс
Російські загарбники перейшли на новий етап фільтрації на тимчасово окупованих територіях — тепер місцевих жителів карають за архівні фото і музику.
.
Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях, — наголошує Федоров.
Раніше в телефонах шукали докази співпраці з Силами опору. Потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в «тероризмі». Тепер уважно вивчають фото і музику. Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають «нацистськими», — додав він.
Читайте также
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...