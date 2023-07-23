Россияне усилили репрессии на оккупированных территориях, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n185413-rashisty-pereshli-na-novyy-etap-repressiy-na-okkupirovannyh-territoriyah-fedorov.html

Ракурс

Російські загарбники перейшли на новий етап фільтрації на тимчасово окупованих територіях — тепер місцевих жителів карають за архівні фото і музику.

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Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях, — наголошує Федоров.