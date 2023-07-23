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Росіяни посилили репресії на окупованих територіях, фото: соціальні мережі
Рашисти перейшли на новий етап репресій на окупованих територіях — Федоровhttps://racurs.ua/ua/n185413-rashysty-pereyshly-na-novyy-etap-represiy-na-okupovanyh-terytoriyah-fedorov.htmlРакурс
Російські загарбники перейшли на новий етап фільтрації на тимчасово окупованих територіях — тепер місцевих жителів карають за архівні фото і музику.
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Про це сьогодні, 23 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Окупанти вже не знають, який терор чинити, щоб припинити спротив на захоплених територіях, — наголошує Федоров.
Раніше в телефонах шукали докази співпраці з Силами опору. Потім дивилися переписку в месенджерах, щоб знайти до чого причепитися і звинуватити в «тероризмі». Тепер уважно вивчають фото і музику. Змушують видаляти навіть архівні знімки з українським прапором і погрожують за українські пісні, які називають «нацистськими», — додав він.
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