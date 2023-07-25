Армия рф обстреляла оккупированные Олешки с целью дискредитации ВСУ

Армия рф обстреляла оккупированные Олешки — хотят дискредитировать ВСУ

https://racurs.ua/n185483-armiya-rf-obstrelyala-okkupirovannye-oleshki-s-celu-diskreditacii-vsu.html

Ракурс

Воєнні злочинці армії росії ввечері вівторка, 25 липня, обстріляли тимчасово окупований населений пункт Олешки на Херсонщині.

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Про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України, — повідомив він.

З його слів, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів загарбника.