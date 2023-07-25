Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія рф обстріляла окуповані Олешки — хочуть дискредитувати ЗСУ
Армія рф обстріляла окуповані Олешки — хочуть дискредитувати ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n185483-armiya-rf-obstrilyala-okupovani-oleshky-hochut-dyskredytuvaty-zsu.htmlРакурс
Воєнні злочинці армії росії ввечері вівторка, 25 липня, обстріляли тимчасово окупований населений пункт Олешки на Херсонщині.
.
Про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України, — повідомив він.
З його слів, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Йдеться про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів загарбника.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...