Рашисты ночью ударили беспилотниками по промышленному объекту на Харьковщине

Российские беспилотники ночью атаковали Харьковщину, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n185485-rashisty-nochu-udarili-bespilotnikami-po-promyshlennomu-obektu-na-harkovschine.html

Ракурс

Росіяни в ніч на сьогодні, 26 липня, атакували безпілотниками Первомайську громаду Харківської області, є влучання у промислові об'єкти.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник громади Микола Бакшеєв.

Наша громада підпала під атаку шахідами. Є влучання по промисловим обʼєктам, — розповів він у повідомленні, опублікованому о 01.15.

Зазначається, що в результаті російської атаки виникла пожежа.