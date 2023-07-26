Рашисти вночі вдарили безпілотниками по промисловому об'єкту на Харківщині

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Російські безпілотники вночі атакували Харківщину, фото: «Мілітарний»
Рашисти вночі вдарили безпілотниками по промисловому об'єкту на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n185485-rashysty-vnochi-vdaryly-bezpilotnykamy-po-promyslovomu-obiektu-na-harkivschyni.htmlРакурс
Росіяни в ніч на сьогодні, 26 липня, атакували безпілотниками Первомайську громаду Харківської області, є влучання у промислові об'єкти.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник громади Микола Бакшеєв.
Наша громада підпала під атаку шахідами. Є влучання по промисловим обʼєктам, — розповів він у повідомленні, опублікованому о 01.15.
Зазначається, що в результаті російської атаки виникла пожежа.
Працюють рятівники. Інформація про жертви станом на зараз відсутня, — додав Бакшеєв.
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