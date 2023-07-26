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Ракурс
Російські безпілотники вночі атакували Харківщину, фото: «Мілітарний»

Рашисти вночі вдарили безпілотниками по промисловому об'єкту на Харківщині

26 лип 2023, 08:25
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Росіяни в ніч на сьогодні, 26 липня, атакували безпілотниками Первомайську громаду Харківської області, є влучання у промислові об'єкти.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник громади Микола Бакшеєв.

Наша громада підпала під атаку шахідами. Є влучання по промисловим обʼєктам, — розповів він у повідомленні, опублікованому о 01.15.

Зазначається, що в результаті російської атаки виникла пожежа.

Працюють рятівники. Інформація про жертви станом на зараз відсутня, — додав Бакшеєв.

Джерело: Ракурс


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