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Защитники Украины ликвидировали уже более 243 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
460 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n185487-460-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 243 тис. 680 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 460 осіб.
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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служб Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 177 танків;
- 8 тис. 136 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 727 одиниць артилерійських систем;
- 698 одиниць РСЗВ;
- 457 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 3 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 307 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 708 одиниць спеціальної техніки.
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