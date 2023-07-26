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Защитники Украины ликвидировали уже более 243 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

460 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

26 июл 2023, 09:12
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 243 тис. 680 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 460 осіб.


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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служб Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 177 танків;
  • 8 тис. 136 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 727 одиниць артилерійських систем;
  • 698 одиниць РСЗВ;
  • 457 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 3 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 307 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 708 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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