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Захисники України ліквідували вже понад 243 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

460 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

26 лип 2023, 09:12
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 243 тис. 680 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 460 осіб.


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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служб Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 177 танків;
  • 8 тис. 136 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 727 одиниць артилерійських систем;
  • 698 одиниць РСЗВ;
  • 457 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 3 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 307 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 708 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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