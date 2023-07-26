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Захисники України ліквідували вже понад 243 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
460 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185487-460-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 243 тис. 680 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 460 осіб.
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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служб Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 177 танків;
- 8 тис. 136 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 727 одиниць артилерійських систем;
- 698 одиниць РСЗВ;
- 457 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 3 тис. 993 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 307 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 708 одиниць спеціальної техніки.
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