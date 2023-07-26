Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара беспилотниками по Первомайску, фото: Офис генпрокурора
Последствия удара по Первомайску в Харьковской области показал Офис генпрокурора (ФОТО)https://racurs.ua/n185490-posledstviya-udara-po-pervomaysku-v-harkovskoy-oblasti-pokazal-ofis-genprokurora-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 липня, завдали удару безпілотниками по місту Первомайський на Харківщині.
.
В результаті сталося влучання на територію промислового підприємства, що призвело до пожежі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що у Первомайську горіла покрівля складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована.
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...