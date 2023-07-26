Последствия удара беспилотниками по Первомайску, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n185490-posledstviya-udara-po-pervomaysku-v-harkovskoy-oblasti-pokazal-ofis-genprokurora-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 липня, завдали удару безпілотниками по місту Первомайський на Харківщині.

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В результаті сталося влучання на територію промислового підприємства, що призвело до пожежі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що у Первомайську горіла покрівля складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована.