Наслідки удару безпілотниками по Первомайську, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n185490-naslidky-udaru-po-pervomaysku-na-harkivschyni-pokazav-ofis-genprokurora-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 липня, завдали удару безпілотниками по місту Первомайський на Харківщині.

.

В результаті сталося влучання на територію промислового підприємства, що призвело до пожежі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що у Первомайську горіла покрівля складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована.