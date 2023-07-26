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Ракурс
Наслідки удару безпілотниками по Первомайську, фото: Офіс генпрокурора

Наслідки удару по Первомайську на Харківщині показав Офіс генпрокурора (ФОТО)

26 лип 2023, 11:11
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 липня, завдали удару безпілотниками по місту Первомайський на Харківщині.


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В результаті сталося влучання на територію промислового підприємства, що призвело до пожежі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що у Первомайську горіла покрівля складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована.

Наслідки удару безпілотниками по Первомайську, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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