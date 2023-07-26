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Наслідки удару безпілотниками по Первомайську, фото: Офіс генпрокурора
Наслідки удару по Первомайську на Харківщині показав Офіс генпрокурора (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185490-naslidky-udaru-po-pervomaysku-na-harkivschyni-pokazav-ofis-genprokurora-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 липня, завдали удару безпілотниками по місту Первомайський на Харківщині.
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В результаті сталося влучання на територію промислового підприємства, що призвело до пожежі. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
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У прес-службі ДСНС Харківщини зазначають, що у Первомайську горіла покрівля складської будівлі, пожежа була оперативно ліквідована.
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