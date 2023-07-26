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Российские захватчики открыли огонь по спасателям, скриншот видео

Рашисты обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Торецке (ВИДЕО)

26 июл 2023, 12:43
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Російські загарбники вкотре прицільно обстріляли українських рятувальників.


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У Торецьку на Донеччині рашисти обстріляли рятувальників, котрі ліквідовували пожежу, спричинену обстрілом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відео демонструє, в яких умовах нині працюють надзвичайники на Донеччині. Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом, — наголошують у відомстві.

На відео показано, як українські рятувальники, ліквідовуючи займання на відкритій місцевості, потрапляють під російський обстріл, котрий змушує їх залишити небезпечний район.

Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою надскладну роботу, щоб захистити людей і майно від вогню! — додають у ДСНС.

Источник: Ракурс


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