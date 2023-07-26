Рашисти обстріляли рятувальників, які гасили пожежу у Торецьку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185493-rashysty-obstrilyaly-ryatuvalnykiv-yaki-gasyly-pojeju-u-torecku-video.htmlРакурс
Російські загарбники вкотре прицільно обстріляли українських рятувальників.
У Торецьку на Донеччині рашисти обстріляли рятувальників, котрі ліквідовували пожежу, спричинену обстрілом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Відео демонструє, в яких умовах нині працюють надзвичайники на Донеччині. Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом, — наголошують у відомстві.
На відео показано, як українські рятувальники, ліквідовуючи займання на відкритій місцевості, потрапляють під російський обстріл, котрий змушує їх залишити небезпечний район.
Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою надскладну роботу, щоб захистити людей і майно від вогню! — додають у ДСНС.