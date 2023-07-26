Російські загарбники відкрили вогонь по рятувальниках, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n185493-rashysty-obstrilyaly-ryatuvalnykiv-yaki-gasyly-pojeju-u-torecku-video.html

Ракурс

Російські загарбники вкотре прицільно обстріляли українських рятувальників.

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У Торецьку на Донеччині рашисти обстріляли рятувальників, котрі ліквідовували пожежу, спричинену обстрілом. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Відео демонструє, в яких умовах нині працюють надзвичайники на Донеччині. Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом, — наголошують у відомстві.