Суд избрал меру пресечения водителю, сбившему нацгвардейцев на блок-посту в Киеве

Последствия ДТП на блокпосту в Киеве 26 июля, фото: Киевская городская прокуратура

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Шевченківський райсуд на два місяці без права внесення застави заарештував водія автомобіля Volkswagen, який вчора, 25 липня, вчинив смертельну ДТП на блок-посту у столиці.

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Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

25 липня, під час дії комендантської години, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. В результаті один нацгвардієць загинув, а іншого госпіталізовано з травмами.

Також Volkswagen тоді протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець — він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Зазначається, що дії водія авто були кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження).