Суд обрав запобіжний захід водію, який на блок-посту у Києві збив нацгвардійців

Суд обрав запобіжний захід водію, який на блок-посту у Києві збив нацгвардійцівhttps://racurs.ua/ua/n185498-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-vodiu-yakyy-na-blok-postu-u-kyievi-zbyv-nacgvardiyciv.htmlРакурс
Шевченківський райсуд на два місяці без права внесення застави заарештував водія автомобіля Volkswagen, який вчора, 25 липня, вчинив смертельну ДТП на блок-посту у столиці.
Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
25 липня, під час дії комендантської години, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. В результаті один нацгвардієць загинув, а іншого госпіталізовано з травмами.
Також Volkswagen тоді протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець — він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.
Зазначається, що дії водія авто були кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження).