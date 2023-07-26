Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ДТП на блок-посту у Києві 26 липня, фото: Київська міська прокуратура

Суд обрав запобіжний захід водію, який на блок-посту у Києві збив нацгвардійців

26 лип 2023, 15:26
999

Шевченківський райсуд на два місяці без права внесення застави заарештував водія автомобіля Volkswagen, який вчора, 25 липня, вчинив смертельну ДТП на блок-посту у столиці.


.

Про це сьогодні, 26 липня, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

25 липня, під час дії комендантської години, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись по проспекту Берестейському, здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. В результаті один нацгвардієць загинув, а іншого госпіталізовано з травмами.

Також Volkswagen тоді протаранив автомобіль, в якому перебував військовослужбовець — він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Зазначається, що дії водія авто були кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження).

Наслідки ДТП на блок-посту у Києві 26 липня, фото: Київська міська прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів