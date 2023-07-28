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Взрывы прогремели в оккупированном Донецке. Фото: соцсети
Взрывы прогремели в оккупированном Донецке — повреждено «здание МВД» (ФОТО)https://racurs.ua/n185597-vzryvy-progremeli-v-okkupirovannom-donecke-povrejdeno-zdanie-mvd-foto.htmlРакурс
Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли у п’ятницю, 28 липня.
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Під удар потрапив центр окупованого міста. Зокрема, пошкоджено будівлю так званого Міністерства внутрішніх справ самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У мережі також опублікували фото й відео того, як виглядає будівля після начебто удару.
Про жертв і постраждалих поки не повідомляють. Причини вибухів також залишаються невідомими.
Нагадаємо, 28 липня в ростовській області пролунали повторні вибухи. Кремлівський режим заявив нібито про ракетну атаку з боку України. Зокрема, вибухи гриміли в поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону.
А в таганрозі внаслідок прильоту утворилася вирва, пошкоджено низку будівель. Місцева влада заявила про 15 поранених та одного зниклого безвісти.
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