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Ракурс
Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку — пошкоджена «будівля МВС» (ФОТО)

28 лип 2023, 20:48
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Вибухи в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли у п’ятницю, 28 липня.


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Під удар потрапив центр окупованого міста. Зокрема, пошкоджено будівлю так званого Міністерства внутрішніх справ самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі також опублікували фото й відео того, як виглядає будівля після начебто удару.

Про жертв і постраждалих поки не повідомляють. Причини вибухів також залишаються невідомими.

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Вибухи прогриміли в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 28 липня в ростовській області пролунали повторні вибухи. Кремлівський режим заявив нібито про ракетну атаку з боку України. Зокрема, вибухи гриміли в поблизу міст азов, чалтир та ростов-на-дону.

А в таганрозі внаслідок прильоту утворилася вирва, пошкоджено низку будівель. Місцева влада заявила про 15 поранених та одного зниклого безвісти.

Джерело: Ракурс


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