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Россияне ударили по Запорожью, есть погибшие
Россияне ударили по Запорожью, есть погибшиеhttps://racurs.ua/n185634-rossiyane-udarili-po-zaporoju-est-pogibshie.htmlРакурс
Сьогодні, 29 липня, армія рф вчергове атакувала Запоріжжя. Внаслідок вибуху двоє людей загинули: чоловік та жінка. Одна жінка дістала поранень.
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Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету. На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби, — повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Увечері 28 липня московити застосували дві балістичні ракети «Іскандер», щоб влучити по 12-поверхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.
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