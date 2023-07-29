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Ракурс
Россияне ударили по Запорожью, есть погибшие

Россияне ударили по Запорожью, есть погибшие

29 июл 2023, 19:06
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Сьогодні, 29 липня, армія рф вчергове атакувала Запоріжжя. Внаслідок вибуху двоє людей загинули: чоловік та жінка. Одна жінка дістала поранень.


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Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету. На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби, — повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Увечері 28 липня московити застосували дві балістичні ракети «Іскандер», щоб влучити по 12-поверхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.

Источник: Ракурс


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