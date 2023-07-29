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Росіяни вдарили по Запоріжжю, є загиблі
Росіяни вдарили по Запоріжжю, є загибліhttps://racurs.ua/ua/n185634-rosiyany-vdaryly-po-zaporijju-ie-zagybli.htmlРакурс
Сьогодні, 29 липня, армія рф вчергове атакувала Запоріжжя. Внаслідок вибуху двоє людей загинули: чоловік та жінка. Одна жінка дістала поранень.
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Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету. На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби, — повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Увечері 28 липня московити застосували дві балістичні ракети «Іскандер», щоб влучити по 12-поверхівці та будівлі СБУ у Дніпрі.
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
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