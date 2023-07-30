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Украинские военные ликвидировали уже более 245 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

480 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

30 июл 2023, 08:19
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Захисники України за час повномасштабного вторгнення росії ліквідували вже близько 245 тис. 700 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 205 танків;
  • 8 тис. 178 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 795 одиниць артилерійських систем;
  • 698 одиниць РСЗВ;
  • 459 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 311 гелікоптерів;
  • 4 тис. 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тич. 347 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 275 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 711 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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