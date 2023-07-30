Украинские военные ликвидировали уже более 245 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n185641-480-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного вторгнення росії ліквідували вже близько 245 тис. 700 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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