Українські військові ліквідували вже понад 245 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n185641-480-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного вторгнення росії ліквідували вже близько 245 тис. 700 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: