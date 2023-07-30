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Українські військові ліквідували вже понад 245 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
480 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n185641-480-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного вторгнення росії ліквідували вже близько 245 тис. 700 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 480 осіб. Про це сьогодні, 30 липня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 205 танків;
- 8 тис. 178 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 795 одиниць артилерійських систем;
- 698 одиниць РСЗВ;
- 459 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 311 гелікоптерів;
- 4 тис. 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тич. 347 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 275 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 711 одиниць спеціальної техніки.
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