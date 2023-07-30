Последствия ударов российских дронов, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n185652-chetyre-drona-kamikadze-udarili-po-selu-na-harkovschine-foto.html

Ракурс

На Харківщині чотири ворожі дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району.

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Інцидент стався сьогодні, 30 липня, вранці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.

Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих, — вказано в повідомленні.

Також росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.

Протягом минулої доби, 29 липня, з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони, повідомляє пре-служба поліції Харківщини.