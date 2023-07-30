Чотири дрони-камікадзе вдарили по селу на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185652-chotyry-drony-kamikadze-vdaryly-po-selu-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині чотири ворожі дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району.
Інцидент стався сьогодні, 30 липня, вранці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Харківської ОВА.
Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих, — вказано в повідомленні.
Також росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Харківщини.
Протягом минулої доби, 29 липня, з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп’янський райони, повідомляє пре-служба поліції Харківщини.
Під вогнем перебували Козача Лопань, Уди, Тихе, Огірцеве, Вовчанськ, Борисівка, Куп’янськ, Дворічна, Западне, Олександрівка, Тимофіївка та інші. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення немає, — зазначають у поліції.