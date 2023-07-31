Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Это были "Искандеры" – Зеленский об атаке рашистов на Кривой Рог

Это были «Искандеры» — Зеленский об атаке рашистов на Кривой Рог

31 июл 2023, 22:02
999

Володимир Зеленський повідомив, що Кривий Ріг сьогодні обстріляли ракетами «Іскандер». Атака забрала життя шістьох людей, зокрема 10-річної дівчинки.


.

Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети «Іскандер». Балістичні ракети проти житлового будинку — в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, — просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше, — розповів президент у вечірньому зверненні до українців 31 липня.

Нагадаємо, що наразі відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина: дівчинка, її звали Дарина. Їй було лише 10 років. Разом із нею загинула її мама. Її звали Наталія.

Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ж російські нелюди обстріляли Херсон — із артилерії. Загинув працівник поліції. Поранено девʼятьох людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського обʼєднання «Місто сили».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров