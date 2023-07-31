Це були "Іскандери" - Зеленський про атаку рашистів на Кривий Ріг

Володимир Зеленський повідомив, що Кривий Ріг сьогодні обстріляли ракетами «Іскандер». Атака забрала життя шістьох людей, зокрема 10-річної дівчинки.

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Сьогодні о сьомій вечора завершено рятувальну операцію в Кривому Розі на місці удару російських ракет. Це були дві ракети «Іскандер». Балістичні ракети проти житлового будинку — в одному підʼїзді зруйновано поверхи з четвертого по девʼятий, — просто проти цивільних людей, звичайних людей, проти дітей. Це тероризм, який ніхто у світі не назве інакше, — розповів президент у вечірньому зверненні до українців 31 липня.

Нагадаємо, що наразі відомо про шістьох загиблих, серед них — дитина: дівчинка, її звали Дарина. Їй було лише 10 років. Разом із нею загинула її мама. Її звали Наталія.

Звичайна родина у звичайному місті, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ж російські нелюди обстріляли Херсон — із артилерії. Загинув працівник поліції. Поранено девʼятьох людей, серед них дитина й чотири волонтери громадського обʼєднання «Місто сили».