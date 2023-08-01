Наев: На Черниговщину ночью пытались зайти диверсанты рф

https://racurs.ua/n185706-naev-na-chernigovschinu-nochu-pytalis-zayti-diversanty-rf.html

Ракурс

Минулої ночі на територію Чернігівської області намагалася зайти група російських диверсантів. Про це 1 серпня повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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Минулої ночі у Чернігівській області припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника, — вказав Наєв.

Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту, по ворогу відкрили вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.