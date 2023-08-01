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Наєв: На Чернігівщину вночі намагалися зайти диверсанти рф, їх відкинули
Наєв: На Чернігівщину вночі намагалися зайти диверсанти рф, їх відкинулиhttps://racurs.ua/ua/n185706-naiev-na-chernigivschynu-vnochi-namagalysya-zayty-dyversanty-rf-yih-vidkynuly.htmlРакурс
Минулої ночі на територію Чернігівської області намагалася зайти група російських диверсантів. Про це 1 серпня повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
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Минулої ночі у Чернігівській області припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника, — вказав Наєв.
Чотирьох озброєних осіб помітили прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів. За рішенням старшого спостережного посту, по ворогу відкрили вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.
Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети, — додав Наєв.
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