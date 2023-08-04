Рашисты применяют новую тактику обнаружения информаторов, фото: «Фонтанка»

https://racurs.ua/n185842-novuu-taktiku-obnarujeniya-informatorov-nachali-primenyat-okkupanty-cns.html

Ракурс

Російські загарбники застосовують нову тактику виявлення інформаторів Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На лівому березі росіяни імітують відведення військ. Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. В цей час інтернет вимкнений й росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля, — зазначають у ЦНС. — Попередньо, перед початком операції з рухом колони російські окупанти навмисно запускають чутки про майбутнє російських військ.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що окупанти у Мелітополі встановили вежу мобільного зв’язку, щоб прослуховувати місцевих жителів. В такий спосіб рашисти намагаються виявити патріотів України.