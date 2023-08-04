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Ракурс
Рашисти застосовують нову тактику виявлення інформаторів, фото: «Фонтанка»

Нову тактику для виявлення інформаторів почали застосовувати окупанти — ЦНС

4 сер 2023, 16:01
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Російські загарбники застосовують нову тактику виявлення інформаторів Сил оборони України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.


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Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На лівому березі росіяни імітують відведення військ. Вони запускають колону техніки з радіопеленгаторами у складі. В цей час інтернет вимкнений й росіяни намагаються пеленгувати телефони підпілля, — зазначають у ЦНС. — Попередньо, перед початком операції з рухом колони російські окупанти навмисно запускають чутки про майбутнє російських військ.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що окупанти у Мелітополі встановили вежу мобільного зв’язку, щоб прослуховувати місцевих жителів. В такий спосіб рашисти намагаються виявити патріотів України.

Джерело: Ракурс


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