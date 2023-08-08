Новый украинский дрон SpyGun. Фото: ГУР

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Українські розвідники тестують новий безпілотник вітчизняного виробництва.

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Після тилових випробувань БПЛА SpyGun передали для тестування у зону бойових дій. Цей дрон призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати і для коригування вогню. Про це 8 серпня повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Безпілотник створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського. Комплекс складається з двох дронів та наземної станції управління.

Цей БПЛА має високий рівень від перешкод радіоелектронної боротьби й може працювати на дальності до 50 км. «Шпигун» обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

Час польоту без посадки українського БПЛА становить 120−160 хв, підійматися він може на максимальну висоту до 1 тис. 500 м. SpyGun розганяється до 90 км/год., фіксує в режимі онлайн на камеру GoPro.

БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає «Шпигуну» непомітності в небі під час роботи, — стверджують в ГУР.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року «Укроборонпром» анонсував створення українського дрона-камікадзе, здатного долати великі відстані. А вже у червні 2023 року стало відомо, що Україна провела успішне застосування безпілотника на 1 тис. км.