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Нейтрализованный российский дрон-камикадзе, фото: ГПСУ
Антидроновое ружье посадило дрон-камикадзе, угрожавший украинским пограничникам (ФОТО)https://racurs.ua/n186012-antidronovoe-ruje-posadilo-dron-kamikadze-ugrojavshiy-ukrainskim-pogranichnikam-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники виявили та за допомогою антидронової рушниці знешкодили ворожий дрон-камікадзе із вибухівкою, який наближався до їхніх позицій поблизу Авдіївки на Донеччині.
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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковані відповідні фото.
Антидроновою рушницею «пташку» вдалося перехопити та посадити. Далі фахівці-вибухотехніки дрон знешкодили, — вказано в повідомленні.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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