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Ракурс
Нейтрализованный российский дрон-камикадзе, фото: ГПСУ

Антидроновое ружье посадило дрон-камикадзе, угрожавший украинским пограничникам (ФОТО)

9 авг 2023, 18:34
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Українські прикордонники виявили та за допомогою антидронової рушниці знешкодили ворожий дрон-камікадзе із вибухівкою, який наближався до їхніх позицій поблизу Авдіївки на Донеччині.


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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковані відповідні фото.

Антидроновою рушницею «пташку» вдалося перехопити та посадити. Далі фахівці-вибухотехніки дрон знешкодили, — вказано в повідомленні.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Нейтралізований російський дрон-камікадзе, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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