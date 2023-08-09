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Нейтралізований російський дрон-камікадзе, фото: ДПСУ
Антидронова рушниця посадила дрон-камікадзе, який загрожував українським прикордонникам (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186012-antydronova-rushnycya-posadyla-dron-kamikadze-yakyy-zagrojuvav-ukrayinskym-prykordonnykam-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники виявили та за допомогою антидронової рушниці знешкодили ворожий дрон-камікадзе із вибухівкою, який наближався до їхніх позицій поблизу Авдіївки на Донеччині.
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Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Держприкордонслужби, де також опубліковані відповідні фото.
Антидроновою рушницею «пташку» вдалося перехопити та посадити. Далі фахівці-вибухотехніки дрон знешкодили, — вказано в повідомленні.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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