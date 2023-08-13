Мина «Лепесток», фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n186154-vozle-harkova-73-letniy-mujchina-podorvalsya-na-mine-lepestok-ova.html

Ракурс

На Харківщині в одному з садових товариств, що розташоване біля села Руська Лозова Харківського району, 73-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зазначається, що нещасний випадок стався сьогодні, 13 серпня, опівдні.

За попередньою інформацією, чоловік наступив на міну-«пелюстку».

Постраждалого госпіталізували до медзакладу. В результаті вибуху він отримав травматичну ампутацію правої ступні, — зазначають в ОВА.

У поліції Харківської області зазначають, що чоловік наступив на міну на городі, його доставили до лікарні у тяжкому стані.