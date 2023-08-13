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Ракурс
Міна «Пелюстка», фото: «Еспресо»

Біля Харкова 73-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка» — ОВА

13 сер 2023, 18:22
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На Харківщині в одному з садових товариств, що розташоване біля села Руська Лозова Харківського району, 73-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Зазначається, що нещасний випадок стався сьогодні, 13 серпня, опівдні.

За попередньою інформацією, чоловік наступив на міну-«пелюстку».

Постраждалого госпіталізували до медзакладу. В результаті вибуху він отримав травматичну ампутацію правої ступні, — зазначають в ОВА.

У поліції Харківської області зазначають, що чоловік наступив на міну на городі, його доставили до лікарні у тяжкому стані.

Шановні громадяни, пам’ятайте про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях та у населених пунктах, де велись активні бойові дії. Будьте обережні з невідомими предметами та повідомляйте про такі знахідки за телефонами 101 або 102, — наголошує прес-служба поліції Харківщини.

Джерело: Ракурс


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