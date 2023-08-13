Біля Харкова 73-річний чоловік підірвався на міні «Пелюстка» — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n186154-bilya-harkova-73-richnyy-cholovik-pidirvavsya-na-mini-pelustka-ova.htmlРакурс
На Харківщині в одному з садових товариств, що розташоване біля села Руська Лозова Харківського району, 73-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої.
Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Зазначається, що нещасний випадок стався сьогодні, 13 серпня, опівдні.
За попередньою інформацією, чоловік наступив на міну-«пелюстку».
Постраждалого госпіталізували до медзакладу. В результаті вибуху він отримав травматичну ампутацію правої ступні, — зазначають в ОВА.
У поліції Харківської області зазначають, що чоловік наступив на міну на городі, його доставили до лікарні у тяжкому стані.
Шановні громадяни, пам’ятайте про мінну небезпеку, особливо на деокупованих територіях та у населених пунктах, де велись активні бойові дії. Будьте обережні з невідомими предметами та повідомляйте про такі знахідки за телефонами 101 або 102, — наголошує прес-служба поліції Харківщини.