https://racurs.ua/n186163-ustanovlen-tip-unichtojennogo-u-bahmuta-vertoleta-armii-rf.html

Ракурс

Повітряні сили встановили, що знищений уранці 14 серпня на Бахмутському напрямку російський гелікоптер — це ударний Ка-52 «Алігатор».

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У ранковому зведенні ПС повідомляли, що приземлили о 5 ранку російську бойову машину.

Усього від початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 313 вертольотів ворога.

Крім того, Повітряні сили цієї ночі відбивали комбіновану атаку «Калібрами» та «шахедами» на Одесу.