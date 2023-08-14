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Ракурс
Встановлено тип знищеного вертольота: ударний гелікоптер Ка-52

Встановлено тип знищеного біля Бахмута російського вертольота

14 сер 2023, 09:02
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Повітряні сили встановили, що знищений уранці 14 серпня на Бахмутському напрямку російський гелікоптер — це ударний Ка-52 «Алігатор».


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У ранковому зведенні ПС повідомляли, що приземлили о 5 ранку російську бойову машину.

Усього від початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 313 вертольотів ворога.

Крім того, Повітряні сили цієї ночі відбивали комбіновану атаку «Калібрами» та «шахедами» на Одесу.

Джерело: Ракурс


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