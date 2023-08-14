Встановлено тип знищеного вертольота: ударний гелікоптер Ка-52

https://racurs.ua/ua/n186163-vstanovleno-typ-znyschenogo-bilya-bahmuta-rosiyskogo-vertolota.html

Ракурс

Повітряні сили встановили, що знищений уранці 14 серпня на Бахмутському напрямку російський гелікоптер — це ударний Ка-52 «Алігатор».

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У ранковому зведенні ПС повідомляли, що приземлили о 5 ранку російську бойову машину.

Усього від початку широкомасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 313 вертольотів ворога.

Крім того, Повітряні сили цієї ночі відбивали комбіновану атаку «Калібрами» та «шахедами» на Одесу.