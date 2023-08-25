В оккупированной Каховке раздался мощный взрыв

https://racurs.ua/n186554-v-okkupirovannoy-kahovke-razdalsya-moschnyy-vzryv-foto.html

Ракурс

На території тимчасово окупованої Каховці в Херсонській області сьогодні пролунав потужний вибух. Про це 25 серпня повідомив Телеграм-канал monitor.

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Також з’явилося фото наслідків прильоту.

Нагадаємо, минулої ночі в селі Перевальне в окупованому Криму Сили оборони України вдарили по 126-й гвардійській бригаді рф. У Перевальному — місце базування 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони (в/ч 12676) та 8-го окремого артполку (в/ч 87714). Зокрема, там розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.