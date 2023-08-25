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Ракурс
В окупованій Каховці пролунав потужний вибух

В окупованій Каховці пролунав потужний вибух (ФОТО)

25 сер 2023, 19:20
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На території тимчасово окупованої Каховці в Херсонській області сьогодні пролунав потужний вибух. Про це 25 серпня повідомив Телеграм-канал monitor.


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Також з’явилося фото наслідків прильоту.

Нагадаємо, минулої ночі в селі Перевальне в окупованому Криму Сили оборони України вдарили по 126-й гвардійській бригаді рф. У Перевальному — місце базування 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони (в/ч 12676) та 8-го окремого артполку (в/ч 87714). Зокрема, там розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: Ракурс


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