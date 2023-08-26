Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бех-Романчук получила "серебро" чемпионата мира в тройном прыжке

Бех-Романчук получила «серебро» чемпионата мира в тройном прыжке (ВИДЕО)

26 авг 2023, 08:58
999

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті. Представниця Хмельниччини вперше в кар'єрі стала віце-чемпіонкою у змаганнях з потрійного стрибка.


.

На Чемпіонаті світу 2023 українка стартувала з турніру зі стрибків у довжину. У стартовій спробі Бех-Романчук показала найкращий результат сезону, стрибнувши на 15 метрів.

Легко склалася для Бех-Романчук і кваліфікація чемпіонату з потрійного стрибка. Вже в першій спробі вона перелетіла за норматив у 14.30 метра й показала четвертий найкращий результат у відборі (14.55).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров