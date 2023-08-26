Бех-Романчук здобула “срібло” чемпіонату світу з потрійного стрибка

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Ракурс

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті. Представниця Хмельниччини вперше в кар'єрі стала віце-чемпіонкою у змаганнях з потрійного стрибка.

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На Чемпіонаті світу 2023 українка стартувала з турніру зі стрибків у довжину. У стартовій спробі Бех-Романчук показала найкращий результат сезону, стрибнувши на 15 метрів.

Легко склалася для Бех-Романчук і кваліфікація чемпіонату з потрійного стрибка. Вже в першій спробі вона перелетіла за норматив у 14.30 метра й показала четвертий найкращий результат у відборі (14.55).