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Ракурс
Бех-Романчук здобула “срібло” чемпіонату світу з потрійного стрибка

Бех-Романчук здобула «срібло» чемпіонату світу з потрійного стрибка (ВІДЕО)

26 сер 2023, 08:58
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Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті. Представниця Хмельниччини вперше в кар'єрі стала віце-чемпіонкою у змаганнях з потрійного стрибка.


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На Чемпіонаті світу 2023 українка стартувала з турніру зі стрибків у довжину. У стартовій спробі Бех-Романчук показала найкращий результат сезону, стрибнувши на 15 метрів.

Легко склалася для Бех-Романчук і кваліфікація чемпіонату з потрійного стрибка. Вже в першій спробі вона перелетіла за норматив у 14.30 метра й показала четвертий найкращий результат у відборі (14.55).

Джерело: Ракурс


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