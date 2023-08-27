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Ракурс
Уничтожение живой силы рашистов, скриншот видео

Уничтожение дронами-камикадзе живой силы рашистов показал Стратком ВСУ (ВИДЕО)

27 авг 2023, 21:09
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Відео, котре демонструє знищення живої сили противника бійцями 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса, опубліковане сьогодні, 27 серпня, у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.


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На відео можна побачити влучання у групу російських військових дрона-камікадзе, які до останніх секунд вів трансляцію.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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