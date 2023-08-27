Уничтожение живой силы рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n186627-unichtojenie-dronami-kamikadze-jivoy-sily-rashistov-pokazal-stratkom-vsu-video.html

Ракурс

Відео, котре демонструє знищення живої сили противника бійцями 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса, опубліковане сьогодні, 27 серпня, у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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На відео можна побачити влучання у групу російських військових дрона-камікадзе, які до останніх секунд вів трансляцію.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.