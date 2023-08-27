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Знищення живої сили рашистів, скріншот відео
Знищення дронами-камікадзе живої сили рашистів показав Стратком ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186627-znyschennya-dronamy-kamikadze-jyvoyi-syly-rashystiv-pokazav-stratkom-zsu-video.htmlРакурс
Відео, котре демонструє знищення живої сили противника бійцями 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса, опубліковане сьогодні, 27 серпня, у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
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На відео можна побачити влучання у групу російських військових дрона-камікадзе, які до останніх секунд вів трансляцію.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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