Погоня со стрельбой за уклонами произошла на Буковине. Фото:

https://racurs.ua/n186707-pogonya-so-strelboy-za-uklonistami-proizoshla-na-granice-v-chernovickoy-oblasti-video.html

Ракурс

Погоня зі стріляниною за ухилянтами та організаторами «схеми» сталася в Чернівецькій області на кордоні з Румунією.

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Прикордонники перекрили канал незаконного трансферу осіб через кордон. Було виявлено два автомобіля, ухилянти та організатори. Зловмисники брали гроші у громадян та переправляли їх до Румунії. На незаконну вийшла ДПСУ. Про це 20 серпня Держприкордонслужба повідомила в Telegram.

В одній із машин виявили одного з організаторів «схеми» й трьох ухилянтів. А водій іншої автівки вирішив «голлівудські» перегони. Переслідування порушників супроводжувалося пострілами в повітря.

Згодом водій покинув авто та втік. Другого організатора «схеми» вже шукають.

У ДПСУ запевняють, що затриманим доведеться відповідати за спробу незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, днями прикордонники викрили 28-річного чоловіка, який намагався нелегально виїхати з України, та його вагітну співмешканку-іноземку, яка допомагала втікачу. Напівголого чоловіка в ніші для запасного колеса виявили під час перевірки в пункті пропуску «Лужанка».