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Правоохранители готовят подозрение женщине, которая управляла автомобилем в Днепре на момент его остановки патрульными

Правоохранители готовят подозрение женщине, которая управляла автомобилем в Днепре на момент его остановки патрульными

30 авг 2023, 20:10
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За даними джерел «Схем» в МВС, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.


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Підозра готується за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Окрім того, вже є результати експертизи крові загиблого, яка встановила, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,4 проміле).

Крім того, «Схеми» отримали розширене відео з двох нагрудних камер поліцейських, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.

Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин. Раніше Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео на три хвилини.

Оскільки камер було декілька, відео отримане «Схемами» доповнює загальну картину інциденту.

Источник: Ракурс


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