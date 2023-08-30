Правоохоронці готують підозру жінці, яка кермувала авто у Дніпрі на момент його зупинки патрульними

https://racurs.ua/ua/n186725-pravoohoronci-gotuut-pidozru-jinci-yaka-kermuvala-avto-u-dnipri-na-moment-yogo-zupynky-patrulnymy.html

Ракурс

За даними джерел «Схем» в МВС, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.

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Підозра готується за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Окрім того, вже є результати експертизи крові загиблого, яка встановила, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння (2,4 проміле).

Крім того, «Схеми» отримали розширене відео з двох нагрудних камер поліцейських, на якому зафіксований інцидент з моменту зупинки автомобіля, з подальшим розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.

Це відео загальним хронометражем вісім з половиною хвилин. Раніше Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео на три хвилини.

Оскільки камер було декілька, відео отримане «Схемами» доповнює загальну картину інциденту.