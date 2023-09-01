Последствия российского обстрела в Херсонской области, фото: Херсонская областная прокуратура

https://racurs.ua/n186788-traktornaya-brigada-popala-pod-rossiyskiy-obstrel-na-hersonschine-est-pogibshiy-foto.html

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На Херсонщині сьогодні, 1 вересня, близько 19.00 попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді.

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Під обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Загинув водій трактора, його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також в результаті обстрілу пошкоджено автотранспорт і спецтехніку.

Здійснюються першочергові заходи для для фіксування скоєного армією країни-агресора злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Також рашисти сьогодні обстріляли житловий квартал Херсона, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.