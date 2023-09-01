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Ракурс
Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: Херсонська обласна прокуратура

Тракторна бригада потрапила під російський обстріл на Херсонщині, є загиблий (ФОТО)

1 вер 2023, 21:38
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На Херсонщині сьогодні, 1 вересня, близько 19.00 попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді.


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Під обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Загинув водій трактора, його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Також в результаті обстрілу пошкоджено автотранспорт і спецтехніку.

Здійснюються першочергові заходи для для фіксування скоєного армією країни-агресора злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу на Херсонщині, фото: Херсонська обласна прокуратура

Також рашисти сьогодні обстріляли житловий квартал Херсона, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Близько 12.50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який знаходився на вулиці, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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