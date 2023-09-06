Уничтожение российского склада, скриншот видео

https://racurs.ua/n186968-sso-pokazali-ohotu-na-sklad-raket-okkupantov-video.html

Ракурс

На Бахмутському напрямку українські військові вполювали склад окупантів, на якому зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», котрі рашисти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.

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Відповідне відео сьогодні, 6 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.