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ССО показали полювання на склад ракет окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186968-sso-pokazaly-poluvannya-na-sklad-raket-okupantiv-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку українські військові вполювали склад окупантів, на якому зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», котрі рашисти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.
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Відповідне відео сьогодні, 6 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
В ході ведення аеророзвідки, операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів.Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати оперативно передано побратимам з артилерії, — вказано в описі відео. — В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони нанесено ураження по визначеним цілям.
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