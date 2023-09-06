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Ракурс
Знищення російського складу, скріншот відео

ССО показали полювання на склад ракет окупантів (ВІДЕО)

6 вер 2023, 19:28
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На Бахмутському напрямку українські військові вполювали склад окупантів, на якому зберігалися керовані ракети 9М127 «Віхрь», котрі рашисти запускають з гвинтокрилів Ка-50 та Ка-52.


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Відповідне відео сьогодні, 6 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В ході ведення аеророзвідки, операторами ССО виявлено скупчення техніки та боєприпасів.Після ідентифікації та візуального спостереження цілей, координати оперативно передано побратимам з артилерії, — вказано в описі відео. — В результаті скоординованих дій, артилерійськими засобами Сил оборони нанесено ураження по визначеним цілям.

Джерело: Ракурс


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