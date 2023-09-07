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В оккупированных Олешках взорвали авто с ФСБ-шниками и военными
В оккупированных Олешках взорвали авто с ФСБ-шниками и военными (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187008-v-okkupirovannyh-oleshkah-vzorvali-avto-s-fsb-shnikami-i-voennymi-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома співробітниками ФСБ рф та військовими, які катували українців.
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Про це розповіли джерела УП в СБУ.
У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший — у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто — поранені.
Співрозмовники УП повідомляють, що до вибуху причетна Служба безпеки.
Підірвані фсбшники «працювали» в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заразом — щоб катувати українців.